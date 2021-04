Napoli, cinque i candidati per sindaco ‘virtuale’ Città di Partenope (Di giovedì 15 aprile 2021) La Città virtuale si prepara alle sue elezioni, con candidati veri e progetti realizzabili. Francesco Perillo, Renata Gelmi, Antonio Tosi, Carlo Dini e Stefano Barone sono i cinque aspiranti sindaco di Città di Partenope, una realtà presente sul web da diversi anni (www.comunediPartenope.it) ma abitata da circa diecimila cittadini reali, che in vista delle prossime elezioni comunali ha inteso dare spazio alle migliori idee e ai progetti più interessanti proposti dai propri iscritti per la Napoli del futuro. Il contest online per eleggere il primo cittadino della comunità civica è partito lo scorso gennaio. Dalla Città virtuale hanno risposto alla chiamata alcuni cittadini, ai quali è proibito, per regolamento, candidarsi alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Lavirtuale si prepara alle sue elezioni, converi e progetti realizzabili. Francesco Perillo, Renata Gelmi, Antonio Tosi, Carlo Dini e Stefano Barone sono iaspirantididi, una realtà presente sul web da diversi anni (www.comunedi.it) ma abitata da circa diecimila cittadini reali, che in vista delle prossime elezioni comunali ha inteso dare spazio alle migliori idee e ai progetti più interessanti proposti dai propri iscritti per ladel futuro. Il contest online per eleggere il primo cittadino della comunità civica è partito lo scorso gennaio. Dallavirtuale hanno risposto alla chiamata alcuni cittadini, ai quali è proibito, per regolamento, candidarsi alle ...

Un sindaco virtuale per Napoli, si vota online fino al 31 maggio: 5 candidati. Iniziativa di Città di Partenope

uomini e donne che hanno a cuore le sorti di Napoli e vogliono dare un contributo, pur non partecipando direttamente alla vita politica". I cinque candidati hanno presentato i loro programmi sui

