Mediaset fa uno sgarbo a Barbara d’Urso e sposta le prove di Domenica Live? La richiesta dell’azienda (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra Mediaset e Barbara d’Urso pare esserci aria di tempesta anche se nessuno lascia trapelare alcuna informazione degna di nota. Secondo Blogo, la situazione sarebbe più calda e precaria del previsto, tanto da ipotizzare anche un recente “sgarbo” dell’azienda. Mediaset fa uno sgarbo a Barbara d’Urso? La particolare richiesta Le prove di Domenica Live, inizialmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 aprile 2021) Trapare esserci aria di tempesta anche se nessuno lascia trapelare alcuna informazione degna di nota. Secondo Blogo, la situazione sarebbe più calda e precaria del previsto, tanto da ipotizzare anche un recente “fa uno? La particolareLedi, inizialmente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Mediaset fa uno sgarbo a Barbara d’Urso e sposta le prove di Domenica Live? La richiesta dell’azienda… - Balbo81Armando : @pisto_gol Sei uno dei migliori giornalisti che Mediaset abbia avuto, gli altri si limitano a dire ciò che le famig… - Giovann16222653 : @eu_phoriaa_ Ma come 21k, ma non avevamo rotto mediaset ieri?come mai cosi poco?? E uno screen tarocco? - RibesAlvarez : RT @AngeliniPhIT: ?? La realtà virtuale può migliorare le capacità mnemoniche durante la terza età. Lo dimostra uno studio ?? - PrelemiDeddyRos : @angidemarco Ma cosa ha sbagliato,se non sappiamo nulla non possiamo dire nulla. Nel post di verissimo hanno scritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset uno Isola 2021, diretta nona puntata: Elisa Isoardi, Vera e Miryea pronte a rientrare in gioco ... nono appuntamento con l' , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. ... ovvero un naufrago che, oltre all'immunità, conquisterà la possibilità di salvare dal televoto uno ...

Isola dei Famosi, un concorrente è costretto ad abbandonare per gravi motivi I fan del programma Mediaset condotto da Ilary Blasi non avranno certo dimenticato l'infortunio ...per Ilary Blasi e gli autori de L'Isola dei Famosi sembra essersi abbattuta una nuova tegola con uno ...

Stasera in TV: La fredda luce del giorno: trama, cast e altro Questa sera su Italia Uno andrà in onda il film La fredda luce del giorno che segue la linea editoriale del canale Mediaset ...

