Masters 1000 Montecarlo: Fabio Fognini prosegue la sua marcia. Batte Krajinovic ed accede ai quarti (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Fognini prosegue la sua difesa del titolo nel Masters 1000 di Montecarlo, conquistando l’accesso ai quarti di finale dopo la vittoria per 6-2 7-6 sul serbo Filip Krajinovic, numero 37 del mondo, in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Altra buona prestazione del ligure, che non ha ancora concesso un set nel torneo e che raggiunge i quarti per la terza volta in carriera nel Principato. E’ un match nel quale ha fatto quasi tutto Fognini, che ha pagato il passaggio a vuoto ad inizio secondo set, ma che ha saputo poi rimediare prontamente. Il ligure ha chiuso con 22 vincenti contro i 7 dell’avversario. Un po’ bassa la percentuale di prime di servizio (53%), mentre molto alta quella dei punti conquistati proprio dopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)la sua difesa del titolo neldi, conquistando l’accesso aidi finale dopo la vittoria per 6-2 7-6 sul serbo Filip, numero 37 del mondo, in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Altra buona prestazione del ligure, che non ha ancora concesso un set nel torneo e che raggiunge iper la terza volta in carriera nel Principato. E’ un match nel quale ha fatto quasi tutto, che ha pagato il passaggio a vuoto ad inizio secondo set, ma che ha saputo poi rimediare prontamente. Il ligure ha chiuso con 22 vincenti contro i 7 dell’avversario. Un po’ bassa la percentuale di prime di servizio (53%), mentre molto alta quella dei punti conquistati proprio dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Colpo di scena a Montecarlo! #EurosportTENNIS | #RolexMCMaster | #Djokovic | #Evans - Italpress : Fognini vola ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo - benelli_alberto : RT @federtennis: ?? @fabiofogna domina Krajinovic per 6-2 7-6 e raggiunge i quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo per la terza vo… - Memmowen : RT @SkySport: ?? MASTERS 1000 MONTE-CARLO ? Tsitsipas batte Garin in due set ?? Risultati e programma ? - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: Fabio Fognini centra i quarti di finale -