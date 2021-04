Marcianise | bimba positiva al Covid-19 | in quarantena compagni e docenti | 3 classi in dad

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non sono trascorsi neanche quindici giorni dal ritorno in classe per gli studenti campani che già si contano i primi contagi nel mondo della scuola. A, in provincia di Caserta, unache frequenta la terza elementare è risultataal-19.al-19: in, 3in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.