L’Ocse promuove le misure di Conte. Che le Destre vogliono cancellare. Reddito di cittadinanza, Spazzacorrotti e cashless. Protezione sociale più forte con le riforme targate M5S (Di giovedì 15 aprile 2021) Non c’è solo il riconoscimento al Reddito di cittadinanza nel rapporto Ocse “Going for Growth 2021”. Ma anche l’apprezzamento per tutta una serie di riforme varate nel 2019 e nel 2020 dal governo Conte. Si va dalla legge Spazzacorrotti al piano cashless, dagli incentivi per assumere giovani e donne alle Semplificazioni. Ovvero a tante misure che continuano a essere il bersaglio preferito delle forze politiche di centrodestra e non solo (vedi l’ostilità dei renziani nei confronti del Reddito di cittadinanza). Il sistema di Protezione sociale dell’Italia, dichiara L’Ocse, “è stato nettamente migliorato grazie al Reddito di cittadinanza che introduce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Non c’è solo il riconoscimento aldinel rapporto Ocse “Going for Growth 2021”. Ma anche l’apprezzamento per tutta una serie divarate nel 2019 e nel 2020 dal governo. Si va dalla leggeal piano, dagli incentivi per assumere giovani e donne alle Semplificazioni. Ovvero a tanteche continuano a essere il bersaglio preferito delle forze politiche di centrodestra e non solo (vedi l’ostilità dei renziani nei confronti deldi). Il sistema didell’Italia, dichiara, “è stato nettamente migliorato grazie aldiche introduce ...

Advertising

fattoquotidiano : AL GIRO DI BOA / 2 MESI DI MIGLIORI Intanto l’Ocse promuove Conte - CatalfoNunzia : Anche l’OCSE promuove il #RedditoDiCittadinanza: con sua introduzione, in Italia “la rete di sicurezza sociale è st… - DavideAiello85 : #OCSE promuove il #RedditoDiCittadinanza: con la sua introduzione, in Italia “la rete di sicurezza sociale è stata… - ponzo_luciano : RT @DavideAiello85: #OCSE promuove il #RedditoDiCittadinanza: con la sua introduzione, in Italia “la rete di sicurezza sociale è stata radi… - Premanugito : RT @CatalfoNunzia: Anche l’OCSE promuove il #RedditoDiCittadinanza: con sua introduzione, in Italia “la rete di sicurezza sociale è stata r… -