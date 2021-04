Locatelli: 'Pronto per una big'. E su Pirlo... (Di giovedì 15 aprile 2021) Si sente Pronto per giocare con la maglia di una grande. Anche a costo di andare all'estero. Manuel Locatelli dentro di sé è convinto che la sua carriera sia vicina a una svolta . Non perché due ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) Si senteper giocare con la maglia di una grande. Anche a costo di andare all'estero. Manueldentro di sé è convinto che la sua carriera sia vicina a una svolta . Non perché due ...

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Pronto Locatelli: 'Pronto per una big'. E su Pirlo... Si sente pronto per giocare con la maglia di una grande. Anche a costo di andare all'estero. Manuel Locatelli dentro di sé è convinto che la sua carriera sia vicina a una svolta . Non perché due settimane fa ...

