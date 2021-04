L’FBI hackera i server americani per chiudere la falla di Exchange. Il paradosso dell’hacking (Di giovedì 15 aprile 2021) L’FBI è entrata all’interno dei server “bucati” con la falla di Exchange all’insaputa dei gestori dei server. L’operazione è stata un successo, ma è la prima volta che accade una cosa simile, il paradosso dell’hacking. Per comprendere meglio la situazione è utile fare un passo indietro: dallo scorso marzo si parla di una nuova minaccia per cui Microsoft sta mettendo in guardia le aziende. Si chiama Hafnium, e indica un gruppo di cyber criminali cinesi che sfrutta le vulnerabilità zero-day di Microsoft Exchange per infiltrarsi nei server Exchange locali delle vittime, accedendo alle caselle di posta elettronica delle aziende per sottrarne il contenuto. Nonostante gli avvisi diramati a tutti i livelli, e ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021)è entrata all’interno dei“bucati” con ladiall’insaputa dei gestori dei. L’operazione è stata un successo, ma è la prima volta che accade una cosa simile, il. Per comprendere meglio la situazione è utile fare un passo indietro: dallo scorso marzo si parla di una nuova minaccia per cui Microsoft sta mettendo in guardia le aziende. Si chiama Hafnium, e indica un gruppo di cyber criminali cinesi che sfrutta le vulnerabilità zero-day di Microsoftper infiltrarsi neilocali delle vittime, accedendo alle caselle di posta elettronica delle aziende per sottrarne il contenuto. Nonostante gli avvisi diramati a tutti i livelli, e ...

Advertising

Eurogamer_it : L'#FBI hackera da remoto centinaia di computer per rimuovere la minaccia #Hafnium. - HDblog : RT @HDblog: L'FBI hackera centinaia di pc per proteggerli dall'attacco Hafnium - RRmpinero : L'FBI hackera centinaia di pc per proteggerli dall'attacco Hafnium - HDblog : L'FBI hackera centinaia di pc per proteggerli dall'attacco Hafnium -