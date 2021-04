Lazio, Muriqi resta e assalto al nuovo attaccante (Di giovedì 15 aprile 2021) Lazio a caccia di un posto in Champions League, ma attenzione al piano mercato in vista del futuro. Nessun addio per Muriqi: il “Pirata” resterà ancora in maglia biancoceleste nonostante una stagione deludente Obiettivo Champions League ancora vivo e ultime otto giornata di campionato decisivi (nove considerando il recupero con il Torino). La Lazio è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021)a caccia di un posto in Champions League, ma attenzione al piano mercato in vista del futuro. Nessun addio per: il “Pirata” resterà ancora in maglia biancoceleste nonostante una stagione deludente Obiettivo Champions League ancora vivo e ultime otto giornata di campionato decisivi (nove considerando il recupero con il Torino). Laè Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EuropaCalcio : #Lazio, #Tare su #Muriqi: “può dare molto al calcio italiano” #EuropaCalcio - marcomempi : @DanieleErcolan1 forse in caso di cambio modulo (4-3-1-2) neanche servirebbe sostituire qualcuno per inserire lui.… - infoitsport : Lazio, Tare su Muriqi: 'Può dare molto al calcio italiano, a Roma gode del rispetto di tutti' - infoitsport : Lazio, Tare su Muriqi: “può dare molto al calcio italiano” - LazioChannel : #Lazio #Tare difende #Muriqi: “Crediamo in lui, può dare tanto” #14aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi Lazio, Tare su Muriqi: 'può dare molto al calcio italiano' Lazio, Tare su Muriqi - Igli Tare , ds della Lazio ha rilasciato un' intervista ai microfoni di ' RTV Dukagjini ', nella quale ha parlato dell' attaccante biancoceleste Vedat Muriqi. Il giocatore, ...

Lazio, Tare su Muriqi: "Ha sofferto la difficoltà della stagione" Vedat Muriqi è stato il principale acquisto della Lazio nel calciomercato della scorsa estate con un investimento di 18,5 milioni che è stato decisamente importante da parte del ds tare. Tuttavia la sua ...

Lazio, è il momento di valorizzare l’enfant prodige Raul Moro Al Fersini finalmente una gioia in Primavera. Raul Moro ribalta il Verona (3-2) e la Lazio di Menichini approda in finale di Coppa Italia. Sotto di due gol nella prima frazione, riacciuffa nei supplem ...

Lazio, fiducia in Muriqi: avrà un'altra occasione in biancoceleste Il futuro di Vedat Muriqi sarà ancora alla Lazio. La conferma è arrivata dalle parole del ds Igli Tare ai microfoni di RTV Dukagjini, che ha allontanato le critiche: ...

, Tare su- Igli Tare , ds dellaha rilasciato un' intervista ai microfoni di ' RTV Dukagjini ', nella quale ha parlato dell' attaccante biancoceleste Vedat. Il giocatore, ...Vedatè stato il principale acquisto dellanel calciomercato della scorsa estate con un investimento di 18,5 milioni che è stato decisamente importante da parte del ds tare. Tuttavia la sua ...Al Fersini finalmente una gioia in Primavera. Raul Moro ribalta il Verona (3-2) e la Lazio di Menichini approda in finale di Coppa Italia. Sotto di due gol nella prima frazione, riacciuffa nei supplem ...Il futuro di Vedat Muriqi sarà ancora alla Lazio. La conferma è arrivata dalle parole del ds Igli Tare ai microfoni di RTV Dukagjini, che ha allontanato le critiche: ...