Largo Flaiano | cantiere in arrivo Rinasce l' edificio abbandonato

Advertising

varesenews : Dall’hotel dei disperati all’hotel della speranza: la nuova vita del rudere di largo Flaiano - varesenews : C’è l’ok definitivo alla rotonda di Largo Flaiano Riaperta la bretella autostradale di ingresso a Vare -

Ultime Notizie dalla rete : Largo Flaiano

Il Giorno

di Lorenzo Crespi Da immobile fatiscente a casa solidale: la palazzina abbandonata diavrà presto una nuova vita, grazie all'impegno della Fondazione Ascoli. La onlus, impegnata dal 2006 a favore dei bambini affetti da malattie oncoematologiche, ha acquistato all'asta la ...Le principali notizie del 14 aprile Dall'hotel dei disperati all'hotel della speranza: la nuova vita del rudere diUna struttura per parenti di malati ma anche per ricercatori universitari: è la nuova vita prevista per il rudere dia Varese , grazie all'acquisizione da parte della ...Da immobile fatiscente a casa solidale: la palazzina abbandonata di largo Flaiano avrà presto una nuova vita, grazie all’impegno della Fondazione Ascoli. La onlus, impegnata dal 2006 a favore dei bamb ...Una struttura per parenti di malati ma anche per ricercatori universitari: è la nuova vita prevista per il rudere di largo Flaiano a Varese, grazie all’acquisizione da parte della Fondazione Giacomo ...