L’ad di Autostrade, Tomasi: «Hanno falsificato i dati sul Ponte Morandi, non ci posso credere» (Di giovedì 15 aprile 2021) I dirigenti di Autostrade riducevano i voti sui rischi del Ponte Morandi per evitare di spendere soldi in manutenzione. Emerge da alcune registrazioni di cui scrive Il Secolo XIX. Registrazioni che, ascoltate dal nuovo amministratore delegato dell’azienda, Roberto Tomasi, lo lasciano incredulo. «Quindi lui avrebbe forzato anche i voti sul Polcevera? Ma davvero? Non ci posso credere… ». Il lui a cui si riferisce Tomasi è Michele Donferri Mitelli, l’ex capo delle manutenzioni di Aspi, ex fedelissimo dell’ex ad, Giovanni Castellucci. Un personaggio ormai più che noto a chi, come noi, segue la vicenda del crollo del Ponte dal giorno in cui si è verificato: il 14 agosto del 2018. Ma procediamo con ordine. È il 12 dicembre 2019, il Ponte è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) I dirigenti diriducevano i voti sui rischi delper evitare di spendere soldi in manutenzione. Emerge da alcune registrazioni di cui scrive Il Secolo XIX. Registrazioni che, ascoltate dal nuovo amministratore delegato dell’azienda, Roberto, lo lasciano incredulo. «Quindi lui avrebbe forzato anche i voti sul Polcevera? Ma davvero? Non ci… ». Il lui a cui si riferisceè Michele Donferri Mitelli, l’ex capo delle manutenzioni di Aspi, ex fedelissimo dell’ex ad, Giovanni Castellucci. Un personaggio ormai più che noto a chi, come noi, segue la vicenda del crollo deldal giorno in cui si è verificato: il 14 agosto del 2018. Ma procediamo con ordine. È il 12 dicembre 2019, ilè ...

Advertising

napolista : L’ad di #Autostrade, #Tomasi: «Hanno falsificato i dati sul #PonteMorandi, non ci posso credere» I responsabili del… - 34_liss : RT @rtl1025: ????? Procede con determinazione il piano di trasformazione di #autostrade per l’#Italia, ne parliamo oggi con l'ad di #Movyon L… - rtl1025 : ????? Procede con determinazione il piano di trasformazione di #autostrade per l’#Italia, ne parliamo oggi con l'ad d… - DonPiricoddi : RT @toretedde: Forse non si è capito cosa si deve fare 1 personale sanitario contrario al vaccino in piazza,strade e autostrade 2 ristorato… - toretedde : Forse non si è capito cosa si deve fare 1 personale sanitario contrario al vaccino in piazza,strade e autostrade 2… -