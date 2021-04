l parkour fai-da-te | la moda rischiosa dei ragazzi in Dad

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : parkour fai

... continua finché non vedrai un'altra scala con un lucchetto da rompere e, dopo una piccola fase di, troverai una zipline a cui aggrapparti. Dopo essere atterrato nella nuova area aperta,...il pieno di distruzione dietro al volante o salta per l'arena in una spettacolare sequenza di acrobazie daschivando attacchi, rubando veicoli o usando le tue abilità per arrestare la ...Smentite le voci che girano da ieri sul tragico volo dalla ex cantina Canei. Lo stesso sindaco riferisce che il ragazzo era perfettamente integrato e non era invischiato in questioni di droga.Cade da un balcone durante parkour. Ora è ricoverato in gravi condizioni dopo un volo di cinque metri di altezza. L'incidente è avvenuto nell'Astigiano ...