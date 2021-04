Isole Covid-free? Perché è una battaglia giusta (Di giovedì 15 aprile 2021) C’era una volta l’art. 119 della Costituzione, che rivendicava orgogliosamente “la valorizzazione delle Isole e del Mezzogiorno”. Poi venne la riforma del titolo Quinto e con un colpo di bianchetto si cancellò quel riferimento costituzionale. Fu un errore. Nell’illusione di avere così risolto la questione meridionale e il problema della insularità, attraverso l’eliminazione di entrambe dalla Carta Costituzionale. E invece, si trattava di una norma di “diritto sociale territoriale” voluta dal costituente per tutelare e incentivare quelle aree del Paese svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica. Si era voluto costituzionalizzare, infatti, per valorizzare l’assetto civile, economico e sociale di quei territori, che non rappresentano solo un’area geografica del Paese ma anche, se non soprattutto, “una maniera di essere di alcuni milioni di ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) C’era una volta l’art. 119 della Costituzione, che rivendicava orgogliosamente “la valorizzazione dellee del Mezzogiorno”. Poi venne la riforma del titolo Quinto e con un colpo di bianchetto si cancellò quel riferimento costituzionale. Fu un errore. Nell’illusione di avere così risolto la questione meridionale e il problema della insularità, attraverso l’eliminazione di entrambe dalla Carta Costituzionale. E invece, si trattava di una norma di “diritto sociale territoriale” voluta dal costituente per tutelare e incentivare quelle aree del Paese svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica. Si era voluto costituzionalizzare, infatti, per valorizzare l’assetto civile, economico e sociale di quei territori, che non rappresentano solo un’area geografica del Paese ma anche, se non soprattutto, “una maniera di essere di alcuni milioni di ...

