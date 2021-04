Inter | Conte sorride | Perisic torna a lavorare in gruppo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Buone notizie per Antoniodall’ultimo allenamento dell’in vista del Napoli: Ivanto acon ilAntonio. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Ivanto acon il resto delin vista della difficile trasferta di Napoli in programma domenica sera. Ancora a parte – invece – hanno lavorato Arturo Vidal (cyclette in piscina per lui) e Aleksandar Kolarov. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mancini ha poi risposto sull'di, vicina allo scudetto, e sulle affinità con la 'sua'che di scudetti ne vinse tre consecutivi compreso quello a tavolino: 'Parliamo di un club di ...Lo ha detto Milan Skriniar , difensore dell', intervistato da Sky Sport . " Cosa ci dice? Che dobbiamo lavorare e non dobbiamo guardare la classifica, solo prepararci per l'avversario ...Tra i pilastri dell' Inter che vola verso lo scudetto c'è senza dubbio Milan Skriniar , completamente rilanciato da Antonio Conte e imprescindibile per la difesa nerazzurra insieme a De Vrij e Bastoni ...