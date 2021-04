Il Principe Filippo circondato dai suoi nipotini L' omaggio di Kate e William ma nella foto manca Archie

Advertising

sole24ore : L’eredità del Principe Filippo è esentasse: la Corona fa «elusione fiscale» - fumettologica : Forse non tutti sanno che il principe Filippo è stato un grande collezionista di fumetti e vignette. Nella foto è r… - VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - zazoomblog : La regina Elisabetta protegge Harry: il clamoroso gesto che evita imbarazzi ai funerali del principe Filippo -… - pensivin : RT @sandra05605001: È probabile che Biden abbia già avuto notizie sulla reincarnazione del principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Non indosseranno uniformi militari i membri della Royal Family, in occasione del funerale del. Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, la decisione sarebbe stata presa dalla regina Elisabetta, per evitare di mettere in imbarazzo ilHarry, che dopo ...La sovrana ha imposto un radicale cambiamento nel cerimoniale per tutelare l'adorato nipote, giunto a Londra per le esequie del ...Si tratta di una rottura della tradizione, fanno notare i media britannici, ma come ha spiegato una fonte militare, quella di Elisabetta è “la soluzione più eloquente al problema” ...Dagli scatti di Kate a quelli di Carlo: ecco le immagini mai viste del principe Filippo condivise dalla royal family ...