Gli arbitri per la trentaquattresima giornata di Serie B (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra venerdì 16 e sabato 17 aprile CITTADELLA-CHIEVO Arbitro: Irrati Assistenti: Raspollini-Miele Iv uomo: Marcenaro EMPOLI-BRESCIA Arbitro: Ayroldi Assistenti: Meli-Massara Iv uomo: Camplone LR VICENZA-LECCE Arbitro: Giuia Assistenti: Lombardo-Di Gioia Iv uomo: Ros MONZA-CREMONESE Arbitro: Serra Assistenti: Di Iorio-Cipressa Iv uomo: Ribilotta PISA-COSENZA Arbitro: Abisso Assistenti: Caliari-Grossi Iv uomo: Volpi PORDENONE-FROSINONE Arbitro: Maggioni Assistenti: De Meo-Lanotte Iv uomo: Illuzzi REGGINA-REGGIANA Arbitro: Mariani Assistenti: FIORE-MOKTHAR Iv uomo: Marchetti SALERNITANA-VENEZIA Arbitro: Fourneau Assistenti: Peretti-Imperiale Iv uomo: Miele SPAL-ASCOLI Arbitro: Giacomelli Assistenti: Mondin-Mastrodonato Iv uomo: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) L’ Aia ha reso noto 2020/2021 in programma tra venerdì 16 e sabato 17 aprile CITTADELLA-CHIEVO Arbitro: Irrati Assistenti: Raspollini-Miele Iv uomo: Marcenaro EMPOLI-BRESCIA Arbitro: Ayroldi Assistenti: Meli-Massara Iv uomo: Camplone LR VICENZA-LECCE Arbitro: Giuia Assistenti: Lombardo-Di Gioia Iv uomo: Ros MONZA-CREMONESE Arbitro: Serra Assistenti: Di Iorio-Cipressa Iv uomo: Ribilotta PISA-COSENZA Arbitro: Abisso Assistenti: Caliari-Grossi Iv uomo: Volpi PORDENONE-FROSINONE Arbitro: Maggioni Assistenti: De Meo-Lanotte Iv uomo: Illuzzi REGGINA-REGGIANA Arbitro: Mariani Assistenti: FIORE-MOKTHAR Iv uomo: Marchetti SALERNITANA-VENEZIA Arbitro: Fourneau Assistenti: Peretti-Imperiale Iv uomo: Miele SPAL-ASCOLI Arbitro: Giacomelli Assistenti: Mondin-Mastrodonato Iv uomo: ...

Advertising

ZZiliani : Fermare #Mbappè lanciato a rete palla al piede? Da oggi niente è impossibile con gli arbitri italiani. Provateli og… - ZZiliani : Domani #Maresca farà squalificare #Ibrahimovic per 1 o 2 giornate per aver detto: “Sembra strano eh?”. Succede solo… - AndreaBricchi77 : Poi mi dicono che devo star calmo e rispettare le decisioni degli arbitri. Il problema è che SONO calmo. Osservo. E… - valethepoet : @Rossonerosemper Ma non si possono ricusare gli arbitri? - mirabeack : @Resenzatrono @acm95fede @teo_acm @acmilan @AIA_it @SerieA @FIGC Sono impresentabili il 90% degli arbitri di Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri "Il calcio è libertà", la giornalista del NYT racconta le sue partite in strada con gli sconosciuti Faccio le cose in modi in cui gli uomini sul campo non credono mai del tutto che io, una donna, ... Innalziamo pali della porta, tracciamo confini, arruoliamo arbitri severi e realizziamo superfici di ...

Doveri arbitrerà Napoli - Inter, Orsato per Atalanta - Juve Con il fischietto della sezione di Roma gli assistenti Costanzo e Ranghetti, il quarto ufficiale di gara Marini e gli arbitri Var Mazzoleni e Paganessi. Domenica alle 12.30 il lunch - match Milan - ...

Sampdoria, quale futuro per Verre? Tutti gli scenari Adesso per il centrocampista scuola Roma si apriranno due scenari, entrambi legati alla permanenza o meno dell’attuale tecnico blucerchiato. Tutti i possibili scenari in vista della prossima stagione.

Sampdoria-Verona: ecco chi sarà l’arbitro Sarà l’arbitro Dionisi a dirigere Sampdoria-Verona (sabato, ore 15). Ecco la designazione completa. Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA L'Aquila) Assistenti: Damiano Margani (Sez. AIA Latina), Salvato ...

Faccio le cose in modi in cuiuomini sul campo non credono mai del tutto che io, una donna, ... Innalziamo pali della porta, tracciamo confini, arruoliamoseveri e realizziamo superfici di ...Con il fischietto della sezione di Romaassistenti Costanzo e Ranghetti, il quarto ufficiale di gara Marini eVar Mazzoleni e Paganessi. Domenica alle 12.30 il lunch - match Milan - ...Adesso per il centrocampista scuola Roma si apriranno due scenari, entrambi legati alla permanenza o meno dell’attuale tecnico blucerchiato. Tutti i possibili scenari in vista della prossima stagione.Sarà l’arbitro Dionisi a dirigere Sampdoria-Verona (sabato, ore 15). Ecco la designazione completa. Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA L'Aquila) Assistenti: Damiano Margani (Sez. AIA Latina), Salvato ...