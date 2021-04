Galli vede (ancora) nero: “Stop ai vaccini farà molti morti. Un errore ritorno a scuola” (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – “Sospendere la somministrazione del vaccino è un errore che farà molti morti“: non passa giorno che Massimo Galli non ci rifili una delle sue funeste previsioni. Come se non bastasse, l’infettivologo-star televisiva ha da ridire anche sul ritorno in classe degli studenti: “Riaprire a maggio si potrebbe pure ma è stato un errore riaprire le scuole adesso“. Galli sullo Stop al vaccino J&J: “errore che causerà molti morti” Galli dice la sua sullo Stop del vaccino Johnson & Johnson negli Usa per rari casi di trombosi su cui devono indagare le autorità sanitarie. Stop che ha determinato anche il rinvio delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – “Sospendere la somministrazione del vaccino è unche“: non passa giorno che Massimonon ci rifili una delle sue funeste previsioni. Come se non bastasse, l’infettivologo-star televisiva ha da ridire anche sulin classe degli studenti: “Riaprire a maggio si potrebbe pure ma è stato unriaprire le scuole adesso“.sulloal vaccino J&J: “che causeràdice la sua sullodel vaccino Johnson & Johnson negli Usa per rari casi di trombosi su cui devono indagare le autorità sanitarie.che ha determinato anche il rinvio delle ...

