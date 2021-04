Francesca Piccinini l’addio questa volta è definitivo | la campionessa si ritira

(Di giovedì 15 aprile 2021) La giocatrice di Volley ha deciso dirsi Una vita passata sul campo, una infinità di palloni schiacciati e di punti messi a referto. Oggi però è giunto il momento di chiudere lo spogliatoio a chiave e di iniziare un nuovo percorso.a 42 anni dice basta al volley giocato. Lo fa dopo due anni dall’ultimo ritiro: aveva deciso di tornare per conquistare il sogno dai cinque cerchi, ovvero l’Olimpiade do Tokyo che sarebbe stata la sua quinta. Il sogno però, già difficile in partenza si è infranto, con l’arrivo della pandemia. Dopo gli ultimi due anni a Busto la giocatrice ha così scelta dirsi eper davvero. Leggi anche: Volley,ci ripensa e torna a giocare con il sogno di Tokyo 2020 Ne ha ...

Milano, 15 aprile 2021 - Il monumento del volley femminile, lascia.42 anni, capitano della nazionalie della mitica Foppa di Bergamo e oggi a Busto Arsizio si ritira . "Basta, smetto. È giusto così: largo alle giovani". Tutto da decidre il futuro ..."Basta, smetto. Sono sicura al cento per cento. E' giusto cosi': largo alle giovani" . A 42 anniannuncia il ritiro. "Non ci ho dormito la notte - confessa - ci ho pensato e ripensato. E' difficile staccarsi dalla vita che ho fatto per quasi 30 anni e sognavo da quando ne ...E' infine arrivato l'addio, questa volta, pare, definitivo, della campionessa azzurra Francesca Piccinini: ecco qualche informazione sulla pallavolista ...Francesca Piccinini a 42 anni dice basta al volley giocato. Lo fa dopo due anni dall'ultimo ritiro e dal ritorno in campo ...