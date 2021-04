Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non possiamo affidare integralmente la transizione digitale alle logiche di mercato. Occorre che le autorità pubbliche, a tutti i livelli di governo, sappiano guidare l'innovazione e non subirla. Ciò ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Non possiamo affidare integralmente laalle logiche di mercato. Occorre che le autorità pubbliche, a tutti i livelli di governo, sappiano guidare l'innovazione e non subirla. Ciò ...

Advertising

giornaleradiofm : Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile: (ANSA) - ROMA, 15 APR - 'Non possiamo affidare integralmen… - Massimi47715989 : Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile - Ultima Ora - ANSA - FFFBot1 : RT @VerdiRoma: Con i #fridaysforfuture per politiche per la transizione ecologica. Raggi e Zingaretti vanno nella direzione sbagliata. ht… - FFFBot1 : RT @VerdiRoma: Con i #fridaysforfuture per politiche per la transizione ecologica. Raggi e Zingaretti vanno nella direzione sbagliata. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico transizione Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile Ciò presuppone una scelta di fondo: occorre che la transizione digitale sia intesa come parte di un ... Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla XVII Conferenza dei presidenti ...

Sarracino: a Napoli niente primarie, avanti con un candidato unitario ... che sono aumentate in questi anni, il tema della transizione ecologica e anche per questo il 23 e ... Che sia Roberto Fico o Gaetano Manfredi si vedrà. L'appoggio di Roma E non sfuggirà che se Sarracino ...

Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile - Ultima Ora Agenzia ANSA Fico, transizione digitale porti a sviluppo sostenibile "Non possiamo affidare integralmente la transizione digitale alle logiche di mercato. Occorre che le autorità pubbliche, a tutti i livelli di governo, sappiano guidare l'innovazione e non subirla. (AN ...

Comunali a Napoli, Il Pd: «Niente primarie». Iv aveva già pronto Migliore «Le amministrative sono un banco di prova molto significativo. La via maestra per me sono le primarie con cui individuare i candidati»: le parole di Enrico Letta, segretario del Pd, avrebbero dovuto g ...

Ciò presuppone una scelta di fondo: occorre che ladigitale sia intesa come parte di un ... Lo dice il presidente della Camera Robertointervenendo alla XVII Conferenza dei presidenti ...... che sono aumentate in questi anni, il tema dellaecologica e anche per questo il 23 e ... Che sia Robertoo Gaetano Manfredi si vedrà. L'appoggio di Roma E non sfuggirà che se Sarracino ..."Non possiamo affidare integralmente la transizione digitale alle logiche di mercato. Occorre che le autorità pubbliche, a tutti i livelli di governo, sappiano guidare l'innovazione e non subirla. (AN ...«Le amministrative sono un banco di prova molto significativo. La via maestra per me sono le primarie con cui individuare i candidati»: le parole di Enrico Letta, segretario del Pd, avrebbero dovuto g ...