Elisa Isoardi ha partecipato a Miss Italia più di 20 anni fa (FOTO)

(Di giovedì 15 aprile 2021) LadiOggi la nota conduttrice è entrata a far parte del cast de L’Isola dei Famosi e si sta facendo notare per il suo carattere forte in intraprendente. Forse, però, non molti sanno cheha cominciato la sua carriera attraverso un concorso di bellezza, ovveroL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

CCRSQUADD : fariba ilary blasi tommaso zorzi iva zanicchi akash awed angela melillo beppe braida brando giorgi daniela martani… - CCRSQUADD : fariba ilary blasi tommaso zorzi iva zanicchi akash awed angela melillo beppe braida brando giorgi daniela martani… - CCRSQUADD : fariba ilary blasi tommaso zorzi iva zanicchi akash awed angela melillo beppe braida brando giorgi daniela martani… - CCRSQUADD : fariba ilary blasi tommaso zorzi iva zanicchi akash awed angela melillo beppe braida brando giorgi daniela martani… - CCRSQUADD : fariba ilary blasi tommaso zorzi iva zanicchi akash awed angela melillo beppe braida brando giorgi daniela martani… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

... in Honduras, dopo essere stata eliminata è riuscita a tornare in gara accettando di restare su Playa Esperanza dove sta vivendo con le altre eliminate Miryea Stabile ed, ha conquistato ...... in caso contrario continuerà la sua vita con Vera Gemma o con. In questi giorni Miryea ha potuto salutare anche Drusilla Gucci che, da eliminata, non è rimasta sulla Playa come tutti ...Isola dei famosi , la puntata di giovedì 15 aprile si è aperta con un annuncio choc : Elisa Isoardi ha subito un infortunio a un ...Forse non tutti anno che Elisa Isoardi, diversi anni fa, è stata una delle concorrenti di Miss Italia. Ecco la foto e i dettagli.