“È meraviglioso”. Cosa sta succedendo a Malika, cacciata di casa dai genitori perché ama una ragazza (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni in trend su tutte le piattaforme, social e non, è andato il caso di Malika, la ragazza 22enne cacciata di casa dai genitori a causa del suo orientamento sessuale. Una volta che la storia della giovane è diventata virale, è giunta alle orecchie di personaggi famosi del calibro di Chiara Ferragni, Fedez, Elodie, Alessandra Amoroso, Zorzi, ecc… ottenendo così un supporto davvero gigante. Oltre ai super big schieratisi dalla sua parte alla storia di Malika sono arrivate anche Le Iene, trasmissione che da sempre si schiera contro le ingiustizie. Alla giovane, oltre ad essere stata cacciata e disconosciuta dalla famiglia, è stato impedito anche di riprendere gli indumenti rimasti in casa, ostaggio dei genitori. Ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Negli ultimi giorni in trend su tutte le piattaforme, social e non, è andato il caso di, la22ennedidaia causa del suo orientamento sessuale. Una volta che la storia della giovane è diventata virale, è giunta alle orecchie di personaggi famosi del calibro di Chiara Ferragni, Fedez, Elodie, Alessandra Amoroso, Zorzi, ecc… ottenendo così un supporto davvero gigante. Oltre ai super big schieratisi dalla sua parte alla storia disono arrivate anche Le Iene, trasmissione che da sempre si schiera contro le ingiustizie. Alla giovane, oltre ad essere statae disconosciuta dalla famiglia, è stato impedito anche di riprendere gli indumenti rimasti in, ostaggio dei. Ora ...

hqvale_ : #BNHA309 . . . Svegliarmi e vedere tutti i miei fav negli spoilers è stata la cosa più bella degli ultimi 2 mesi.… - MariaRo68162802 : RT @aurelioebasta: #quelPosto, qualunque esso sia o sarà, ci ritroveremo, solo noi, le nostre anime, e nient'altro. E sarà meraviglioso 'V… - call_me_Sasha_ : @Kirino_arlet__ Bub non sai quanto ti capisco? Ricordati solo che non è il tuo corpo a fare di te un uomo,TU SEI UN… - newangellll : non ci sono parole per descrivere quanto sia fiera di lui,11 anni fa è iniziato il tuo meraviglioso percorso e io n… - aurelioebasta : #quelPosto, qualunque esso sia o sarà, ci ritroveremo, solo noi, le nostre anime, e nient'altro. E sarà meraviglios… -