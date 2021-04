Dazn Down, un mese gratis agli abbonati: come richiederlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Dazn Down, un mese gratis agli abbonati dopo i disservizi di due partite di Serie A domenica scorsa. Procedura spiegata in un’email Getty ImagesInter-Cagliari ed Hellas-Verona Lazio sono state le gare della discordia per gli abbonati Dazn che domenica scorsa volevano godersi i due match ma hanno riscontrato non pochi problemi. La piattaforma in streaming aveva fatto sapere che ci sarebbero stati degli indennizzi e oggi sono ufficialmente arrivati. Con un’email inviata agli abbonato Danz darà un mese gratis. “Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati”, c’è scritto, spiegando ancora una volta che i problemi sono stati causati da un servizio esterno. Nella ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021), undopo i disservizi di due partite di Serie A domenica scorsa. Procedura spiegata in un’email Getty ImagesInter-Cari ed Hellas-Verona Lazio sono state le gare della discordia per gliche domenica scorsa volevano godersi i due match ma hanno riscontrato non pochi problemi. La piattaforma in streaming aveva fatto sapere che ci sarebbero stati degli indennizzi e oggi sono ufficialmente arrivati. Con un’email inviataabbonato Danz darà un. “Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati”, c’è scritto, spiegando ancora una volta che i problemi sono stati causati da un servizio esterno. Nella ...

