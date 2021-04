Covid | scoperta proteina responsabile di forme gravi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una‘sorvegliata speciale’ per ledi-19. I ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata hanno dimostrato per la prima volta la presenza di un’elevata quantità dellaHerv-W Env nelle cellule del sangue dei pazienti-19, in particolare nei linfociti T, cellule che giocano un ruolo centrale nella risposta immunitaria verso le infezioni causate da virus e batteri. Nei pazienti-19, laè stata correlata all’infiammazione e all’alterazione ed esaurimento del funzionamento delle cellule del sistema immunitario. L’osservazione che il livello dellariflette le complicanze respiratorie dei pazienti durante l’ospedalizzazione suggerisce il suo ruolo nella patogenesi e ...

