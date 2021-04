Covid Puglia, oggi 1.867 contagi e 39 morti: bollettino 15 aprile (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.867 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 15 aprile. Registrati inoltre altri 39 morti. Non accenna ad arrestarsi la crescita dei nuovi casi positivi al Covid 19 nella Regione: oggi sono di nuovo in forte ascesa nonostante un lieve calo dei test. Anche il numero dei morti rimane alto. Per fortuna oggi si può rilevare una crescita consistente dei guariti e di conseguenza cala il numero degli attuali positivi. Confortante anche il dato in discesa dei ricoverati. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Salute, su 13.362 tamponi per l’infezione da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 1.867 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi15. Registrati inoltre altri 39. Non accenna ad arrestarsi la crescita dei nuovi casi positivi al19 nella Regione:sono di nuovo in forte ascesa nonostante un lieve calo dei test. Anche il numero deirimane alto. Per fortunasi può rilevare una crescita consistente dei guariti e di conseguenza cala il numero degli attuali positivi. Confortante anche il dato in discesa dei ricoverati. Secondo quanto si osserva nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Salute, su 13.362 tamponi per l’infezione da ...

