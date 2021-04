Covid, in tanti alle esequie di Marco Castoldi (Di giovedì 15 aprile 2021) tanti i presenti per l'addio a Marco Castoldi, il 53enne consigliere e imprenditore di Castello d'Agogna stroncato prematuramente dal Covid. Castello d’Agogna: ultimo saluto al consigliere Marco Castoldi, morto di Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 15 aprile 2021)i presenti per l'addio a, il 53enne consigliere e imprenditore di Castello d'Agogna stroncato prematuramente dal. Castello d’Agogna: ultimo saluto al consigliere, morto disu Notizie.it.

zaiapresidente : ???? È una delle donne più longeve d'Italia, ha superato due guerre, l'epidemia di Spagnola e più recentemente il Cov… - BeaLorenzin : Anche la Francia riconosce la salute mentale come frontiera estrema del #Covid. Aiutare i ragazzi e le famiglie, ra… - davicapasso : RT @BeaLorenzin: Anche la Francia riconosce la salute mentale come frontiera estrema del #Covid. Aiutare i ragazzi e le famiglie, rafforzar… - fax1974 : RT @PoliticaPerJedi: Questa sera a Zapping da @gloquenzi interessante suggestione di Pietro Modiano: un meccanismo di solidarietà volontari… - LAVOZDELPLANETA : RT @ItalyinVEN: 1/2 Ieri sera il Covid si è portato via un Angelo della nostra collettività. Padre Miguel è stato per la Missione dei Padri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tanti Vaccini Covid ai fragili, ma non per tutti: le patologie che hanno priorità ... chiuso il centro a Bazzano L'IMPREVISTO Tagliacozzo, vaccini Covid in ritardo: slittano gli appuntamenti LA SITUAZIONE Vaccini Covid L'Aquila, in tanti rifiutano Astrazeneca VACCINI ANTI COVID 19 ...

D'Alema: "La pressione della destra rischia di logorare il governo Draghi" Presidente D'Alema, il mese scorso lei è risultato positivo al Covid - 19. È guarito? "Sì. Sono stato fortunato perché ho avuto una carica virale molto bassa. Sono ... credo che in tanti non abbiano ...

Apple Watch, l’arma in più contro il covid? C’è uno studio Parte a Seattle uno studio per determinare se l'Apple Watch può aiutare nella lotta al Covid sfruttando la funzione saturimetro ...

Quarantene rafforzate a scuola, odissea certificati per i genitori UDINE Odissea certificati per i genitori finiti loro malgrado nel meccanismo delle “nuove” quarantene rafforzate disposte dopo la circolare della Regione sui casi di contagi ...

