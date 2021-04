Chi è Chiara Russo? Età, carriera e vita privata dell’attrice (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco chi è Chiara Russo, età – carriera e vita privata dell’attrice de Il Paradiso delle Signore Chiara Russo è una giovane attrice, divenuta nota soprattutto grazie alla soap opera Il paradiso delle signore, dove dal 2020 interpreta il ruolo di Maria Puglisi. L’attrice è nata il 3 settembre 1994 a Palermo, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. Capì con certezza di voler realizzare il suo sogno di diventare un’attrice durante il pellegrinaggio del Cammino di Santiago in Spagna. Dopo quella incredibile esperienza decise di lasciare Palermo per trasferirsi a Roma e provare a farsi spazio nel mondo della recitazione. Oltre a Il Paradiso delle Signore Chiara Russo ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco chi è, età –de Il Paradiso delle Signoreè una giovane attrice, divenuta nota soprattutto grazie alla soap opera Il paradiso delle signore, dove dal 2020 interpreta il ruolo di Maria Puglisi. L’attrice è nata il 3 settembre 1994 a Palermo, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. Capì con certezza di voler realizzare il suo sogno di diventare un’attrice durante il pellegrinaggio del Cammino di Santiago in Spagna. Dopo quella incredibile esperienza decise di lasciare Palermo per trasferirsi a Roma e provare a farsi spazio nel mondo della recitazione. Oltre a Il Paradiso delle Signore...

Advertising

ViuvaD : RT @museodiemozioni: Sento queste voci che francamente in questo momento sono ridicole, dimostrando chi è davvero il nemico di Napoli. La… - chiara_autiero_ : @wolfsxtar @gaia_f1 @horanvojcee @ChiaraDr3 e poi non so chi altro AHAHAH - wolfsxtar : @chiara_autiero_ CHI È AAAAAA - luvina66 : RT @searain83: ''Chiara pensava di potersi fidare di Andrea, ma fidarsi di chi si pensa di conoscere può rivelarsi un passo falso.' dal lib… - Vickyrivadaneir : RT @museodiemozioni: Sento queste voci che francamente in questo momento sono ridicole, dimostrando chi è davvero il nemico di Napoli. La… -