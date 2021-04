Caos Napoli | prima del tecnico c' è sempre l' uomo E va rispettato

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si racconta, per sorridere, che Rino Gattuso vada in giro con due calcolatrici: una per sommare i tanti punti che il suosta facendo nel girone di ritorno (è secondo dietro all'Inter) e l'altra ...

Si racconta, per sorridere, che Rino Gattuso vada in giro con due calcolatrici: una per sommare i tanti punti che il suosta facendo nel girone di ritorno (è secondo dietro all'Inter) e l'altra per sottrarre i giorni, i minuti, forse anche i secondi che lo separano dall'addio a De Laurentiis. Non alla città, alla ...Al momento però è solo. Nel Movimento 5 Stelle. E in quella che doveva essere l'alleanza ... Milano, Bologna, Roma e. La leadership di Conte è bloccata da un fatto oggettivo come l'uso ...Zlatan Ibrahimovic nell'occhio del ciclone: dagli infortuni alle polemiche su Sanremo 2021, il caso del ristorante e ora quello dell'agenzia di scommesse ...Code e attese di oltre 3 ore al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid19, oggi 14 aprile 2021.