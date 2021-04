Calciomercato – Inter, i complica il possibile scambio Joao Mario-Gomez con il Siviglia (Di giovedì 15 aprile 2021) Alejandro Gomez sempre nel mirino dell’Inter Cercato nel mercato di gennaio prima del suo passaggio al Siviglia, in questi giorni si è tornati a parlare di un Interessamento dell’Inter per il ‘Papu‘ Gomez nell’affare che potrebbe portare Joao Mario in Spagna. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, qualora l’argentino tornasse in Italia il club andaluso dovrebbe pagare una penale all’Atalanta e questo potrebbe mettere un freno decisivo all’affare, già di per se complicato. “Secondo alcune voci, non ancora confermate, il Siviglia potrebbe cedere le prestazioni di Gomez in Italia solo dietro il pagamento di una salata penale. Un fattore che anche l’Inter ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Alejandrosempre nel mirino dell’Cercato nel mercato di gennaio prima del suo passaggio al, in questi giorni si è tornati a parlare di unessamento dell’per il ‘Papu‘nell’affare che potrebbe portarein Spagna. Secondo quanto riportato da.com, qualora l’argentino tornasse in Italia il club andaluso dovrebbe pagare una penale all’Atalanta e questo potrebbe mettere un freno decisivo all’affare, già di per seto. “Secondo alcune voci, non ancora confermate, ilpotrebbe cedere le prestazioni diin Italia solo dietro il pagamento di una salata penale. Un fattore che anche l’...

Advertising

lo_scettico_ : RT @cmseriea: Calciomercato Inter, Branca: 'Lucas e Casemiro? Teniamo d'occhio i giovani migliori': Calciomercato Inter Branca... http://t.… - rn5_rn : RT @fcin1908it: CorSport – Inter costretta a vendere, Lautaro può partire: “Giallo diritti d’immagine” - Milannews24_com : Calciomercato Milan, duello con l’Inter per un difensore dello United - AndreaInterNews : RT @internewsit: Raiola in azione, da Donnarumma a Pogba e Kean: manca solo la tappa Inter - - internewsit : Raiola in azione, da Donnarumma a Pogba e Kean: manca solo la tappa Inter - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Juventus: blitz di Raiola per Kean. C'è il prezzo Moise Kean e il futuro. Il giocatore del Psg è conteso tra Juve e Inter: il blitz di Raiola alla Continassa potrebbe aprire nuovi scenari Ieri, alla Continassa, si è visto Raiola. L'agente potrebbe aver aperto con i bianconeri anche discorsi riguardo Moise Kean, ex ...

Ibra e il suo egoismo: in squadra non lo vorrei, ecco perché Il Milan attualmente è secondo molto distaccato dall'Inter e solo un punto sopra la Juve chiamata a fare i conti con 'il fallimento' del progetto Pirlo (intanto però è terza). Ma da tempo ormai non ...

L'Europa degli altri. Ha ancora senso parlare di “calcio italiano” Come ogni anno questo è il momento nel quale squadre e commentatori s'interrogano sul motivo del proprio fallimento europeo ...

Calciomercato Juventus, sfida a tre per il centrocampista: c’è una novità Calciomercato Juventus, sembrava un testa a testa fra i bianconeri e l’Inter ma alla fine c’è anche il Napoli su De Paul. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. Una battag ...

Moise Kean e il futuro. Il giocatore del Psg è conteso tra Juve e: il blitz di Raiola alla Continassa potrebbe aprire nuovi scenari Ieri, alla Continassa, si è visto Raiola. L'agente potrebbe aver aperto con i bianconeri anche discorsi riguardo Moise Kean, ex ...Il Milan attualmente è secondo molto distaccato dall'e solo un punto sopra la Juve chiamata a fare i conti con 'il fallimento' del progetto Pirlo (intanto però è terza). Ma da tempo ormai non ...Come ogni anno questo è il momento nel quale squadre e commentatori s'interrogano sul motivo del proprio fallimento europeo ...Calciomercato Juventus, sembrava un testa a testa fra i bianconeri e l’Inter ma alla fine c’è anche il Napoli su De Paul. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. Una battag ...