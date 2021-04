Cagliari | Giulini vorrebbe tornare indietro di una settimana

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il presidente delTommasoha rivelato il suo rammarico per aver ritardato di sette giorni l’esonero di Eusebio Di Francesco Tommaso, presidente del, ha rivelato il suo rammarico per la stagione della sua squadra. Uno solo il ripensamento a posteriore del patron del club sardo ma che potrebbe costare caro. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Tommasoparla sulle frequenze di Radiolina facendo il punto sulla difficilissima stagione del. Le sue parole Tommaso, presidente del, ha parlato sulle frequenze di Radiolina all'interno della trasmissione "Ilin diretta", dove farà il punto della situazione sulla difficilissima stagione che ...Così il presidente del, Tommaso, sull'allenatore Leonardo Semplici. "In questo momento non voglio pianificare scenari che non siano massima categoria. E se sarà Serie A ripartiremo ...Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, fa gli scongiuri, ma in caso di retrocessione, ha fatto sapere che non smantellerà la squadra, big ...Tradito dalla squadra: così in una lunga intervista il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che ha parlato ai microfoni di Radiolina. Il numero 1 rossoblù ha parlato della difficile stagione dei s ...