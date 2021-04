Achille Lauro fuori con un nuovo album di inediti 'Lauro': 'Sono ossessionato dalla perfezione, metto tutto in discussione' (Di giovedì 15 aprile 2021) Capelli biondo platino, tatuaggi in vista e camicia verde brillante, il ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Capelli biondo platino, tatuaggi in vista e camicia verde brillante, il ...

Advertising

IlContiAndrea : #AchilleLauro 'Fondamentale che ci siano delle leggi, perché se una persona esce di casa e offende qualcuno o incit… - IlContiAndrea : Ho intervistato per @FQMagazineit #AchilleLauro partendo da suo nuovo disco #Lauro e arrivando alla religione (e no… - HuffPostItalia : Achille Lauro: 'Sanremo ha creduto in me. Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo' - RepSpettacoli : Achille Lauro presenta 'Lauro': 'Canto i sogni e le delusioni della generazione X' [di Carlo Moretti] [aggiornament… - sonomusicgroup : Achille Lauro: «Dopo questo album voglio vivere da signor Nessuno» -