A Cuba finisce l'era Castro, Miguel Diaz - Canel al posto di Raul

finisce l'era Castro a Cuba. Dall'ottavo congresso del Partito comunista Cubano, in programma dal 16 al 19 aprile 2021, uscirà il primo segretario con un nome diverso da Castro, una prima dopo oltre

Ultime Notizie dalla rete : Cuba finisce A Cuba finisce l'era Castro, Miguel Diaz - Canel al posto di Raul Finisce l'era Castro a Cuba. Dall'ottavo congresso del Partito comunista cubano, in programma dal 16 al 19 aprile 2021, uscirà il primo segretario con un nome diverso da Castro, una prima dopo oltre ...

Raul va in pensione, a Cuba finisce l'era della famiglia Castro ... riuscendo negli anni a creare i presupposti di una stagione di disgelo con Washington (2014 - 2017) che permise a Barack Obama di diventare il primo presidente degli Stati Uniti a visitare Cuba dal ...

A Cuba finisce l'era Castro, Miguel Diaz-Canel al posto di Raul L'Avana, 15 apr. (askanews) - Finisce l'era Castro a Cuba. Dall'ottavo congresso del Partito comunista cubano, in programma dal 16 al 19 aprile 2021, uscirà il primo segretario con un nome ...

Cuba, si apre il congresso del Partito Comunista senza i Castro. Obiettivo: sopravvivere “Finisce l’era dei Castro”. È con questo titolo che, ormai da qualche giorno, i media non cubani vanno, quasi all’unisono, annunciando l’VIII Congresso del Partido Comunista de Cuba, “magno evento” (c ...

