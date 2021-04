4 Ore di Barcellona: 42 auto al via, Kubica e Pasini al debutto nell’endurance (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano poche ore alle prime prove libere dell’European Le Mans Series. La principale categoria endurance europea riservata alle GT ed ai prototipi si prepara a disputare in quel di Barcellona il primo dei cinque appuntamenti previsti. Sono 42 le vetture iscritte all’evento nel quale debutteranno anche il polacco Robert Kubica e l’ex centauro Mattia Pasini. Nella classe regina, la LMP2, sono tanti i favoriti per il successo. Il team da battere, campione della categoria con quattro affermazioni all’attivo in cinque prove, è l’United autosports. La formazione britannica ripresenta tra le proprie fila Phil Hanson. Il 22enne inglese, dominatore lo scorso anno con il portoghese Filipe Albuquerque, vincitore del FIA WEC e della 24h di Le Mans nella classe LMP2, si prepara a difendere il titolo con Tom Gamble/Jonathan ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Mancano poche ore alle prime prove libere dell’European Le Mans Series. La principale categoria endurance europea riservata alle GT ed ai prototipi si prepara a disputare in quel diil primo dei cinque appuntamenti previsti. Sono 42 le vetture iscritte all’evento nel quale debutteranno anche il polacco Roberte l’ex centauro Mattia. Nella classe regina, la LMP2, sono tanti i favoriti per il successo. Il team da battere, campione della categoria con quattro affermazioni all’attivo in cinque prove, è l’Unitedsports. La formazione britannica ripresenta tra le proprie fila Phil Hanson. Il 22enne inglese, dominatore lo scorso anno con il portoghese Filipe Albuquerque, vincitore del FIA WEC e della 24h di Le Mans nella classe LMP2, si prepara a difendere il titolo con Tom Gamble/Jonathan ...

