Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco perché è una balla

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per una volta si sono spogliati dell’autodichia con cui da sempre foderano i privilegi di palazzo, ma solo a beneficio degli amici senatori condannati. Evocando obblighi didi cui han sempre fa meno, usando come un privilegio la speciale facoltà delle Camere di governare se stesse oltre le leggi. Non sono uscite ancora le motivazioni della “sentenza” con cui i membri della Commissione Contenziosa di Palazzo Madama hanno restituito a Robertoil, sospeso nel 2019 dopo la condanna definitiva per gli scandali Maugeri e San Raffaele. Qualche spiffero uscito dalla Commissione – dove non siedono esponenti dei 5– cerca di ripararsi dalla bufera che ne è seguita rivelando che il ripristino “è statodallasul reddito di ...

fattoquotidiano : LA CASTA SENZA VERGOGNA - La commissione contenziosa del Senato, presieduta da Caliendo (Fi), ha deciso di ripristi… - PaolaTavernaM5S : Gli italiani che ogni giorno lavorano e cercano di arrivare a fine mese ringraziano di cuore Caliendo, Pillon e Ric… - Mov5Stelle : Il condannato #Formigoni riceverà nuovamente il privilegio del #vitalizio alla faccia di tutto il Paese che affront… - Siciliano741 : RT @fattoquotidiano: Vitalizio al condannato Formigoni? Chi l’ha concesso dice che era “un atto imposto da una legge dei 5 stelle”. Ecco pe… - mixc7 : @LegaSalvini Sul vergognoso vitalizio ridato al condannato Formigoni niente da dire? Non è uno scandalo mentre l'It… -

... Pillon e Riccardi (eletta nel M5s e poi passata alla Lega, ndr) che hanno detto sì alla pensione -per ilFormigoni ". Durissimo anche Stefano Buffagni su Facebook, " Senza ......Roberto Formigoni aveva presentato alla Commissione un ricorso contro l'annullamento del... I reati per cui Roberto Formigoni è statoal carcere riguardano i soldi pubblici presi ...Non sono uscite ancora le motivazioni della “sentenza” con cui i membri della Commissione Contenziosa di Palazzo Madama hanno restituito a Roberto Formigoni il vitalizio, sospeso nel 2019 dopo la ...Il Senato restituisce, come giusto, il vitalizio all’ex governatore lombardo (ma per il M5s il Celeste resta un nemico cui fare lo scalpo in ogni occasione) ...