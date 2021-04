Vaccino Johnson & Johnson sospeso anche in Svezia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino Johnson & Johnson e trombosi rare, dopo gli Usa anche la Svezia sospende le previste vaccinazioni con il Vaccino anti covid Janssen. Le autorità sanitarie di Stoccolma hanno riferito di aver deciso di sospendere le somministrazioni, non ancora avviate, in attesa del pronunciamento dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Sul Vaccino anti Covid di Johnson & Johnson, sospeso in America in via precauzionale dopo rari casi gravi di trombosi, “è in corso la revisione” dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. “L’Ema rimane del parere che i benefici del Vaccino nella prevenzione di Covid-19 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021)e trombosi rare, dopo gli Usalasospende le previste vaccinazioni con ilanti covid Janssen. Le autorità sanitarie di Stoccolma hanno riferito di aver deciso di sospendere le somministrazioni, non ancora avviate, in attesa del pronunciamento dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Sulanti Covid diin America in via precauzionale dopo rari casi gravi di trombosi, “è in corso la revisione” dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco. “L’Ema rimane del parere che i benefici delnella prevenzione di Covid-19 ...

ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - enricomaino : RT @doluccia16: Comunque in Danimarca hanno sospesa definitivamente AstraZeneca e per ora anche Johnson&Jonhnson. In Germania, la seconda d… - St4tlerWaldorf : @laikatornaacasa @petunianelsole Altrimenti #deLuca è pronto a fare lo sputnik in Campania, finanziando con fondi r… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Johnson Usa: Covid, oggi riunione comitato consultivo su uso vaccino Johnson & Johnson New York, 14 apr 16:58 - Il Comitato consultivo sulle vaccinazioni degli Stati Uniti (Acip) si riunirà oggi per discutere se e come il vaccino sviluppato dalla casa...

Astra Zeneca e Johnson, perchè le rare trombosi colpiscono le donne E l''azienda che produce il vaccino - Johnson & Johnson - ha sospeso la distribuzione in Europa. Con il vaccino di AstraZeneca l'Agenzia Europea dei Medicinali ha rilevato 222 casi di trombi su 35 ...

Vaccini Covid. Asl Vercelli, dai Medici di base quasi 50mila dosi somministrate L’Asl di Vercelli sta rispettando gli obiettivi vaccinali assegnati – conclude Penna – verso metà settimana supereremo le 50mila dosi somministrate e riceveremo il primo lotto del vaccino monodose ...

Vaccino. EMA: in corso valutazione J&J dopo rari casi trombosi Il Comitato di sicurezza dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sta valutando i "rari casi" di trombosi avvenute in seguito alla somministrazione del vaccino Janssen di Johnson&Johnson ...

