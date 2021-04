Vaccino Johnson & Johnson | appello Lazio | “Dosi arrivate ci servono”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lediieri nell’hub di Pratica di Mare “ci”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che dopo lo stop precauzionale negli Usa delJanssen per 6 casi di trombosi rara spiega come “un’eventuale limitazione di età sulrischia di avere lo stesso effetto di disorientamento che si è avuto su AstraZeneca. Spero che le autorità regolatorie si pronuncino in fretta e in maniera chiara, senza commettere gli errori di comunicazione fatti su AstraZeneca. Si rischia di arrecare un grave danno alla ...

Read More Salute: Rasi, 'Casi ancora più rari di AstraZeneca' 14 Aprile 2021 "Il nesso definitivo" tra ile i casi di trombosi "non è ancora stato ...Draghi cambia il piano vaccinale in Italia I vaccinie AstraZeneca sembrano uniti ...alla Fda e all'agenzia europea Ema alcuni dati che chiarirebbero la connessione tra ile i ...... successive al pronunciamento delle autorità statunitensi su Johnson & Johnson, di rinviare anche in questo caso in maniera precauzionale l’immissione in commercio del vaccino in tutti i paesi ...Nelle farmacie, infatti, possono essere somministrati solo vaccini “cold”, quelli che hanno una temperatura di conservazione tra i 2 e gli 8 gradi, come AstraZeneca e Johnson & Johnson: proprio i due ...