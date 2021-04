Vaccini Covid, l’annuncio di von der Leyen: “50 milioni di dosi Pfizer nel secondo trimestre a partire da aprile, anticipate consegne” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Come possiamo vedere con l’annuncio di Johnson&Johnson ieri, ci sono ancora molti fattori che possono interrompere il programma di consegna previsto dei Vaccini. È quindi importante agire rapidamente”, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando che la Commissione ha raggiunto un “accordo con BioNTech–Pfizer per accelerare ancora una volta la consegna dei Vaccini”. In Ue, ha continuato von der Leyen “50 milioni di dosi aggiuntive di Vaccini BioNTech-Pfizer verranno consegnate nel secondo trimestre di quest’anno, a partire da aprile”. Si tratta di un’anticipazione della consegna: “Tali 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Come possiamo vedere condi Johnson&Johnson ieri, ci sono ancora molti fattori che possono interrompere il programma di consegna previsto dei. È quindi importante agire rapidamente”, così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, annunciando che la Commissione ha raggiunto un “accordo con BioNTech–per accelerare ancora una volta la consegna dei”. In Ue, ha continuato von der“50diaggiuntive diBioNTech-verranno consegnate neldi quest’anno, ada”. Si tratta di un’anticipazione della consegna: “Tali 50 ...

