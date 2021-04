THE LONGING | l' originale avventura che ci chiede di attendere 400 giorni arriva oggi su Switch

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In THEinterpretiamo un piccolo omuncolo dal corpo minuto e dai grandi occhi gialli che si muove all'interno di un universo fatto di caverne, di segreti e di puzzle. A Shade, una ombra, che nella solitudine del sottosuolo dovràil risveglio del suo re. Un'attesa che durerà 400. Badate bene, non 400in game ma 400reali. Durante tutto questo tempo potremo esplorare le caverne, vivere una vita di scoperta e di piccoli grandi obiettivi da raggiungere tra puzzle tutti da scoprire e situazioni forse semplici e magari noiose ma così peculiari da risultare per alcuni molto interessanti. Una buca ci separa da un appiglio troppo alto per essere raggiunto ma ci sono delle gocce che scendono incessantemente e gentilmente. Delle gocce che alla lunga riempiranno quella buca e ...

THE LONGING è un gioco incredibilmente unico in arrivo anche su Switch...oggi! Pronti ad aspettare 400 giorni il risveglio del vostro re?Nintendo Indie World è andato in onda oggi con una presentazione di ben 20 minuti dedicati ai giochi di prossima uscita su Switch.