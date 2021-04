Strada provinciale Le Pastine: al via i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono iniziati i lavori su uno dei pochi tratti della Strada provinciale Le Pastine rimasti ancora incompleti. Questa volta si interverrà per circa 2 chilometri, dal Km 15 al Km 13. L’intervento, finanziato e programmato dall’ufficio Viabilità dalla Provincia di Latina, intende mettere il più possibile in sicurezza questo tratto di Strada, che ha presentato negli ultimi mesi non poche difficoltà a chi lo ha percorso con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti. I lavori saranno comprensivi del rifacimento della segnaletica sia verticale che orizzontale. “Questo intervento – spiega il Consigliere provinciale e Vicepresidente della Commissione LL.PP. Ennio Afilani – si aggiunge ad altri, che in questi ultimi mesi si stanno concentrando su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono iniziati isu uno dei pochi tratti dellaLerimasti ancora incompleti. Questa volta si interverrà per circa 2 chilometri, dal Km 15 al Km 13. L’intervento, finanziato e programmato dall’ufficio Viabilità dalla Provincia di Latina, intende mettere il più possibile inquesto tratto di, che ha presentato negli ultimi mesi non poche difficoltà a chi lo ha percorso con autovetture, mezzi pubblici, nonché mezzi pesanti. Isaranno comprensivi del rifacimento della segnaletica sia verticale che orizzontale. “Questo intervento – spiega il Consiglieree Vicepresidente della Commissione LL.PP. Ennio Afilani – si aggiunge ad altri, che in questi ultimi mesi si stanno concentrando su ...

