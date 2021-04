Stabile il numero dei casi, ancora 467 decessi. Progressi nel piano vaccinale in attesa di Ema su J&J (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio mentre si comincia a parlare di imminenti riaperture e allentamenti di misure anti - Covid, arriva una doccia fredda dai numeri del bollettino giornaliero del ministero della Salute. In ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio mentre si comincia a parlare di imminenti riaperture e allentamenti di misure anti - Covid, arriva una doccia fredda dai numeri del bollettino giornaliero del ministero della Salute. In ...

Advertising

_impercy : Comunque una settimana che non mi lamento su Twitter e ho mantenuto il numero stabile di 391 follower gente - BrunoM_Italia : Leave The Door Open va sempre molto bene su iTunes Italia, sapendo che compete con gli amatissimi artisti locali. È… - AnsaBasilicata : Covid: in Basilicata 213 positivi e due decessi. Stabile il numero dei ricoverati e delle terapie intensive #ANSA - VoceDiStrada : Covid Altavilla Silentina, stabile numero positivi - Sudestonlineit : Sono 54 i cittadini alberobellesi positivi al covid 19 e 26 quelli in isolamento fiduciario. Sono i dati ufficiali… -