Speranza si arrocca | nessun passo indietro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Speranza arrocca

News Mondo

... per far sì che si abbia comunque unadi poter essere reinseriti e riabilitati, nella ... d'altronde) o dogmatico, per cui ci siin una difesa che non tiene conto delle tante aporie che ...Niente funziona come dovrebbe in questa amministrazione e ci sia un regolamento, di cui ...insieme alla richiesta di consiglio straordinario e di ripresentarle in data 25 marzo "nella...Si potrebbe di certo pensare a legare le pene alla durata della vita, per far sì che si abbia comunque una speranza di poter essere reinseriti ... o dogmatico, per cui ci si arrocca in una difesa che ...