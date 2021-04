Spallanzani: "Anticorpi ancora attivi a 11 mesi dall'infezione Covid" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Anticorpi neutralizzanti sviluppati dall’organismo umano dopo l’infezione ad opera del Sars-CoV-2 sono ancora presenti a livelli consistenti anche a distanza di undici mesi dall’infezione. Il dato emerge da una ricerca realizzata dal laboratorio di virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, diretto da Maria Rosaria Capobianchi, appena pubblicato sulla rivista Viruses. Nel 60% circa dei casi seguiti gli Anticorpi neutralizzanti hanno raggiunto il picco tra uno e due mesi dopo l’infezione, hanno subito un lieve calo tra i due e i tre mesi, e successivamente sono rimasti stabili sino a undici mesi dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Glineutralizzanti sviluppati’organismo umano dopo l’ad opera del Sars-CoV-2 sonopresenti a livelli consistenti anche a distanza di undici. Il dato emerge da una ricerca realizzata dal laboratorio di virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzarodi Roma, diretto da Maria Rosaria Capobianchi, appena pubblicato sulla rivista Viruses. Nel 60% circa dei casi seguiti glineutralizzanti hanno raggiunto il picco tra uno e duedopo l’, hanno subito un lieve calo tra i due e i tre, e successivamente sono rimasti stabili sino a undicidopo ...

