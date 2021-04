Sì agli stadi, no agli spettacoli. Industria musicale infuriata: 'In 16.000 all'Olimpico per Europei e concerti con 1.000 persone' (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco più persone all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest'estate eventi musicali con mille o poco piùall'...

Advertising

repubblica : Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei - LIDAMUGNAI : RT @repubblica: Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei https://t.co… - ruotegrasse : RT @repubblica: Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei https://t.co… - vojvodismo : @J00NIEplanet Non ci sono solo ultras agli stadi ma anche tifosi normalissimi come ragazzi, ragazze, genitori con i… - LRutigliano : RT @repubblica: Sì agli stadi, ancora no a teatri, concerti e cinema. Lo spettacolo protesta contro il via libera agli Europei https://t.co… -