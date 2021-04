Serie B, definite le date di playoff e playout: Reggina e Cosenza interessate. E Balata risponde a Ghirelli sulle riforme… (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Lega Serie B ha definito le date di playoff e playout, Reggina e Cosenza interessate: e Balata risponde stizzito a Ghirelli sul tema riforme Si è riunita in data odierna l’Assemblea di Lega Serie B, in videoconferenza. Tra gli argomenti del giorno, la definizione delle date di playoff e playout. Reggina e Cosenza, per motivi diversi, interessate. Eccole di seguito. playoff Lunedi 10 maggio 2021 – Turni preliminari Venerdi 14 maggio 2021 – Semifinali andata Martedi 18 maggio 2021 – Semifinali ritorno Sabato 22 maggio 2021 – Finale andata Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) La LegaB ha definito ledi: estizzito asul tema riforme Si è riunita in data odierna l’Assemblea di LegaB, in videoconferenza. Tra gli argomenti del giorno, la definizione delledi, per motivi diversi,. Eccole di seguito.Lunedi 10 maggio 2021 – Turni preliminari Venerdi 14 maggio 2021 – Semifinali andata Martedi 18 maggio 2021 – Semifinali ritorno Sabato 22 maggio 2021 – Finale andata Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ...

