Resident Evil Village in un nuovo trailer e una valanga di dettagli tra licantropi, storia e puzzle (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un nuovo trailer di Resident Evil Village è stato pubblicato dalla rivista Game Informer per annunciare la sua copertura esclusiva per il gioco che uscirà nel corso del mese. La copertura includerà ancora più gameplay e informazioni dagli sviluppatori. Nonostante il nuovo trailer mostri alcune immagini che sono già state viste, possiamo dare un'occhiata a nuovi nemici e luoghi che Ethan Winters dovrà attraversare. Una delle parti più eccitanti di questo video è la rivelazione dei licantropi. Queste creature sembrano molto diverse dai classici zombie e sono in grado di attaccare improvvisamente il protagonista nascondendosi nell'ombra. I licantropi sfrutteranno la verticalità del gameplay e saranno in grado di raggiungere qualsiasi ...

