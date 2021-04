Prezzi petrolio e commodity spingono inflazione

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il forte aumento del prezzo dele delleinternazionali, che si sta già riflettendo lungo la filiera deiinterni, da quelli alla produzione a quelli al consumo, innesca una risalita dell’– in Italia prevista quest’anno all’1,3% contro il -0,1% del 2020-. Questo aumento dei, pur non determinando rischi nel medio termine, nell’immediato potrebbe introdurre sabbia nell’ingranaggio della ripresa. Lo rileva il Report “La ripresa dell’: fattori temporanei, ma possibile intralcio all’avvio della ripresa”, elaborato nell’ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra AreaStudi Legacoop e Prometeia per testare l’evoluzione dell’economia e dei mercati in conseguenza dell’epidemia Covid-19. Lo studio evidenzia come ...

Advertising

activtrades_it : Il #petrolio rimane in trading-range tra i 61.40 e i 57.60 dollari. Una discesa sotto quest'ultimo livello potrebbe… - TuttoQuaNews : RT @ItaliaOggi: L'aumento dei prezzi di petrolio e materie prime potrebbe ostacolare la ripresa - SignorCEO : RT @ItaliaOggi: L'aumento dei prezzi di petrolio e materie prime potrebbe ostacolare la ripresa - bettasanlazzaro : RT @ItaliaOggi: L'aumento dei prezzi di petrolio e materie prime potrebbe ostacolare la ripresa - ItaliaOggi : L'aumento dei prezzi di petrolio e materie prime potrebbe ostacolare la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi petrolio

Teleborsa

Il forte aumento del prezzo dele delle commodity internazionali , che si sta già riflettendo lungo la filiera deiinterni, da quelli alla produzione a quelli al consumo, innesca una risalita dell'inflazione - in ...Gli esperti della SIM milanese hanno rivisto al rialzo le stime 2021 - 2023 per riflettere uno scenario più costruttivo sul prezzo dele suiOCTG (tubi d'acciaio). Inoltre, per Equita ...Gli esperti della SIM milanese hanno rivisto al rialzo le stime 2021-2023 per riflettere uno scenario più costruttivo sul prezzo del petrolio e sui prezzi OCTG (tubi d'acciaio). Inoltre, per Equita il ...LONDRA (Reuters) - I prezzi del greggio balzano sulle stime riviste della domanda di petrolio, nonostante i timori per i crescenti contagi da coronavirus e per le campagne di vaccinazione. Load Error ...