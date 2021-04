Pomeriggio 5 Mauro Romano | l' appello della mamma allo sceicco Al Habtoor | ' Sei mio figlio | torna a casa'

Advertising

mauro_marley : @faberskj Alle 4 del pomeriggio le vuoi vedere certe cose??????? Tanto domani dormi?? - mariacastiell48 : @Mauro5514 Buon pomeriggio e buona serata Mauro. - mauromorganti64 : RT @AnnaRDelorenzo: @mauromorganti64 Grazue Mauro felice giornata buon pomeriggio ?????????????????????????????? - AnnaRDelorenzo : @mauromorganti64 Grazue Mauro felice giornata buon pomeriggio ?????????????????????????????? - SolitarioRosso1 : @mauro_suma buon pomeriggio direttore .... e' ora che la societa' si faccia sentire .. non capisco questo accanime… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Mauro

Il Mattino

... si è parlato del caso del piccoloRomano, il bambino di sei anni scomparso da Racale (Lecce) 44 anni fa. Mamma Bianca Colaianni e papà Natale non hanno mai smesso di cercarlo e a5 ...A 'Cinque ' l'appello di Bianca Colaianni , la madre diRomano, allo sceicco Al Habtoor . La donna è convinta che suo figlio, rapito in Salento nel 1977 quando aveva solo 6 anni, ...Mauro Romano, l'appello della mamma a Pomeriggio 5: «Lo sceicco Al Habtoor è mio figlio. Torna a casa». Oggi, nel programma condotto da Barbara D'Urso, ...Non voglio imprigionarlo è un uomo, quindi faccia l'uomo". A " Pomeriggio Cinque" l'appello di Bianca Colaianni, la madre di Mauro Romano, allo sceicco Al Habtoor. La donna è convinta che suo figlio, ...