Piemonte, Cirio “Sui vaccini siamo pronti, servono le dosi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Abbiamo bisogno di correre il più possibile, prima vacciniamo prima ripartiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo all’hub vaccinale del Lingotto, a Torino. jp/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Abbiamo bisogno di correre il più possibile, primaamo prima ripartiamo”. Lo ha detto il presidente della Regione, Alberto, a margine della visita del commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo all’hub vaccinale del Lingotto, a Torino. jp/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… - CorriereCitta : Piemonte, Cirio “Sui vaccini siamo pronti, servono le dosi” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Piemonte, Cirio 'Sui vaccini siamo pronti, servono le dosi' - - patrizaluna : #Figliuolo a Torino che dice con #Cirio accanto 'In Piemonte sui fragili non stiamo andando bene io dico quel che v… - giovanniespos21 : RT @cgilpiemonte: La Cgil Piemonte al presidio in piazza Castello in difesa della legge 9/2016 contro il gioco d’azzardo patologico, per ch… -