Patrick Zaki, Consiglio comunale di Genova boccia il documento che ne chiede il rilascio (Di mercoledì 14 aprile 2021) . Il Consiglio comunale di Genova ha bocciato, con i voti contrari del sindaco e della maggioranza, un ordine del giorno che chiedeva alla giunta di impegnarsi a "promuovere ulteriormente tutte le azioni opportune per il rilascio di Zaki, con particolare riferimento al coinvolgimento dell'Unione Europea in questa iniziativa". La maggioranza di centrodestra ha respinto in Consiglio comunale a Genova un ordine del giorno, presentato dall'opposizione in cui veniva chiesto a sindaco e giunta, "vista la mobilitazione nazionale e internazionale per chiedere la liberazione" del ragazzo, di impegnarsi a "promuovere ulteriormente tutte le azioni opportune per il rilascio di

