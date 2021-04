Nibali cade in allenamento e si frattura il radio destro. Il siciliano: “Voglio essere al Giro” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Infortunio in allenamento per Vincenzo Nibali. frattura al radio destro per il siciliano. In forte dubbio la sua presenza al Giro. LUGANO (SVIZZERA) – Infortunio in allenamento per Vincenzo Nibali. Concluso il ritiro in altura a Tenerife, il siciliano in Svizzera stava preparando il Tour of the Alps. Durante una delle uscite, però, il corridore della Trek-Segafredo è finito a terra ed ha rimediato una frattura al radio destro. Nella giornata di giovedì 15 aprile il ciclista si sottoporrà ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura ed iniziare il recupero. Obiettivo Giro d’Italia L’obiettivo di Vincenzo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Infortunio inper Vincenzoalper il. In forte dubbio la sua presenza al. LUGANO (SVIZZERA) – Infortunio inper Vincenzo. Concluso il ritiro in altura a Tenerife, ilin Svizzera stava preparando il Tour of the Alps. Durante una delle uscite, però, il corridore della Trek-Segafredo è finito a terra ed ha rimediato unaal. Nella giornata di giovedì 15 aprile il ciclista si sottoporrà ad un intervento chirurgico per ridurre laed iniziare il recupero. Obiettivod’Italia L’obiettivo di Vincenzo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso - Cycling360net : Vincenzo Nibali cade in allenamento mettendo a rischio il Giro d’Italia. - infoitsport : Nibali cade in allenamento: frattura del radio. Giro d'Italia a rischio - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Ciclismo, #Nibali cade in allenamento e finisce in ospedale - paoloigna1 : Non ci voleva... #Nibali -