Neymar | “Ora felice al PSG Rinnovo? Non è più un argomento”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non troppo tempo fa il divorzio tra Psg esembrava molto vicino, ma ora il campione brasiliano si dice convinto di rimanere in Francia. Dopo aver superato con due grandi partite il Bayern Monaco in Champions League,è intervenuto ai microfoni del canale televisivo brasiliano TNT per fare chiarezza sul suo futuro. “Non è più un” ha detto il brasiliano sul suocon il club parigino, “ormai è ovvio che io qui stia molto meglio rispetto a quanto accadeva in passato. Adesso mi sento a casa e sono“. “il prossimo anno giocherà ancora con noi, anzi credo che sarà un nostro giocatore a lungo” ha detto Nassser Al Khelaifi, numero uno del Psg, nel post-partita di martedì a conferma delle parole dell’attaccante. Oravuole ...