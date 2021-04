MotoGP Portimao 2021 | le gomme del weekend portoghese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lasbarca aper il terzo appuntamento della stagione. Dopo le due gare in Qatar, vinte da Viñales e Quartararo, i piloti dovranno ora affrontarsi su un circuito totalmente differente. Le lunghe curve del circuitoe i tanti sali e scendi mettono in difficoltà anche i piloti più esperti. Fondamentale come sempre la scelta della gomma. Per il GP del Portogallo, la Michelin si è basata sui dati raccolti nel corso deldella scorsa stagione, quando in Portogallo si chiudeva il campionato. Le previsioni prevedono temperature più rigide rispetto a quelle trovate il novembre scorso. Nonostante ciò, la casa francese non può farsi trovare impreparata. Ecco quindi il piano d’azione per il, molto simile a quello attuato per il Qatar. Taramasso ...